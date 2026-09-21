قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مؤتمر «Cardio Excellence» لبحث أحدث علاجات أمراض القلب
الأعلى للإعلام: منع ظهور إسلام صادق لمدة شهر
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ29.7 مليار دولار في 7 شهور
مصرع 28 شخصُا خلال غارات جوية باكستانية على 3 مواقع في أفغانستان
بعد انخفاض الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليومذ
مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس القناة الأولى: رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر الهوية الوطنية تعكس إيمان الدولة ببناء الإنسان

رئيس القناة الأولى:
رئيس القناة الأولى:
أ ش أ


أكدت منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر «الهوية الوطنية» الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، يعكس إيمان الدولة بأهمية بناء الإنسان المصري، باعتبار أن الوعي والهوية يمثلان ركيزتين أساسيتين في هذه العملية.

وأضافت الدفتار - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مؤتمر «الهوية الوطنية» ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يتعرض له الشباب والأطفال، وكذلك مختلف فئات المجتمع، من أفكار مضللة ومحتوى يستهدف التأثير على العقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهوية تمثل جذور الإنسان، وبالتالي فعند اقتلاع الإنسان من جذوره، يصبح أكثر عرضة للتأثر بالأفكار الدخيلة، مشددة في الوقت نفسه على أن الحفاظ على الهوية الوطنية يمثل أحد أهم سبل حماية المجتمع.

وأكدت أنه لا يمكن منع الشباب من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الحل يكمن في رفع مستوى الوعي لديهم وتسليحهم بالأدوات التي تمكنهم من التمييز بين المحتوى الجيد والمضلل، مؤكدة أن بناء الوعي يبدأ من إدراك الهوية الوطنية الحقيقية واستلهام القيم الأصيلة من حكايات الأجداد والجدات وما تحمله من خبرات وحكم.

وأشارت الدفتار إلى أن الأمم العظيمة تبنى بالتمسك بهويتها وتاريخها وتراثها، لافتة إلى ما تتعرض له مصر من حملات لتشويه تاريخها واختلاق روايات وقصص مزيفة حول رموزها الوطنية، وهو ما يستدعي مزيدًا من الوعي لدى الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم.

وأشادت بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء الاحتفال بعيد «الهالوين» في المدارس، موضحة أن مثل هذه الاحتفالات لا ترتبط بالثقافة المصرية أو القيم التي ينبغي ترسيخها لدى الطلاب.

وأكدت أهمية تضافر جهود مؤسسات التنشئة المختلفة، وفي مقدمتها المدرسة والمسجد والكنيسة ووسائل الإعلام، من أجل تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وأعربت الدفتار عن سعادتها بالحضور الشبابي الكبير في المؤتمر، موضحة أن نحو 450 شابًا وفتاة يمثلون 27 محافظة مصرية، من طلاب المدارس والجامعات، إلى جانب الاتحادات الشبابية، والكشافة، ونماذج المحاكاة البرلمانية، ليكونوا شركاء حقيقيين في صياغة الرؤية المتجددة لشخصيتهم الوطنية، باعتبارهم الفئة المستهدفة بصورة أساسية من جهود التوعية، والحفاظ على تاريخ مصر وتراثها وهويتها الوطنية.

وكانت فعاليات مؤتمر «الهوية المصرية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، والذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد بدأت صباح اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من المفكرين والباحثين.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته العلمية وحلقاته النقاشية وطاولته المستديرة، أهم القضايا المتعلقة بصياغة الهوية المصرية وحمايتها من التحديات المعاصرة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا المتنوعة عبر الأيام الثلاثة، منها: «الهوية بين الماضي والحاضر والمستقبل»، و«الهوية والخطاب الثقافي» في اليوم الأول، و«الهوية في العصر الرقمي»، و«خطاب تيارات الإسلام السياسي تجاه الهوية المصرية»، و«الهوية الوطنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية» في اليوم الثاني، وصولًا إلى «الفن والتراث والهوية»، و«استراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني»، و«الابتكار وتعزيز الهوية الوطنية»، و«التعليم والهوية» في اليوم الثالث والأخير.

رئيس القناة الأولى التليفزيون المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر «الهوية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

20 قرار تأديبي ضد 41 من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري في الشرقية

رئيس جامعة أسيوط الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بالكليات

رئيس جامعة أسيوط الأهلية: نستهدف إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات والقيم

الأعمال

موقف مستقل لسيارات مبادرة نقل طلاب جامعة قناة السويس بجوار كلية الصيدلة بالإسماعيلية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد