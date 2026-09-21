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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرملين: روسيا لا تهدد أي دولة أوروبية

الكرملين
الكرملين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبار خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، أكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا تعرقل تسوية الأزمة الأوكرانية، وأن روسيا لا تهدد أي دولة أوروبية.


وجاء أيضا أن توقيع ترامب على مشروع قانون العقوبات لن يسهم في استعادة العلاقات الأمريكية الروسية، وأن مناورات الناتو في بحر البلطيق تهدف إلى التدرب على اعتراض السفن التجارية.


وأوضح أن روسيا تكيفت مع نحو 30 ألف عقوبة فرضت عليها وتمكنت من التعامل معها، وأن شركاء روسيا التجاريون يرفضون بالإجماع سياسة فرض العقوبات الأمريكية على موسكو، وأن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا شأن داخلي ألماني.


 

الكرملين روسيا الأزمة الأوكرانية ترامب قانون العقوبات الناتو

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