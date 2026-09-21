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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادية بحماة الوطن: الحل السياسي ووقف الحرب السبيل لاستعادة استقرار السودان وحماية شعبه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثل ثوابت لا يمكن المساس بها، يعكس ثبات الموقف المصري الداعم للحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، ورفض أي مسارات من شأنها المساس بوحدة البلاد واستقرارها.

وقالت شحاته، في بيان لها اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي على دعم وحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، يأتي في إطار العلاقات التاريخية والروابط الممتدة بين الشعبين المصري والسوداني، مشيرة إلى أن استقرار السودان يرتبط بصورة مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت ماريان شحاتة، أن مصر تواصل التحرك في مختلف الأطر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية، انطلاقًا من أهمية التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب ويخفف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني، مع الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

وأوضحت القيادية بحزب حماة الوطن، أن المرحلة الحالية تتطلب دعم المسارات السياسية والدبلوماسية، وتكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف أمام تسوية شاملة، بما يتيح للشعب السوداني استعادة الأمن والاستقرار وبدء مرحلة جديدة من إعادة البناء والتنمية.

وأشارت،  إلى أن الموقف المصري يقوم على دعم الدولة السودانية والحفاظ على مؤسساتها، إلى جانب احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن استمرار التنسيق الإقليمي والدولي يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع تداعيات الأزمة.

وشددت أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، مؤكدة أن الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة يظل الطريق لمعالجة الأزمة والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي سيادة السودان الدولة السودانية استقرار السودان المعاناة الإنسانية

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