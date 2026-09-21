حلمي النمنم: رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر «الهوية الوطنية» تؤكد أهمية بناء الإنسان

أكد الكاتب الصحفي ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر «الهوية الوطنية» تبعث برسالة واضحة تجسد أن بناء الإنسان المصري وتعزيز وعيه بهويته وانتمائه يمثلان جزءًا أساسيًا من مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف النمنم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الهوية الوطنية تمثل أهمية كبيرة في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وتحديات تستهدف الوعي والهوية والثقافة.

وقال النمنم إن انعقاد المؤتمر في مكتبة الإسكندرية، والتي تعد أهم المؤسسات الثقافية والفكرية في المنطقة، يحمل دلالة خاصة، باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية والمعرفية في مصر، والتي ارتبط اسمها تاريخيًا بالحوار بين الحضارات والثقافات، مؤكدًا أن المكتبة تمثل المكان المناسب لاحتضان نقاش وطني جاد حول مفهوم الهوية المصرية وسبل الحفاظ عليها وتعزيزها لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن الهوية الوطنية المصرية ليست مفهومًا جامدًا، وإنما هي نتاج تراكم تاريخي وثقافي وحضاري ممتد، يجمع بين مختلف روافد الشخصية المصرية، مؤكدًا أن الحفاظ عليها لا يعني الانغلاق، بل القدرة على الانفتاح على العالم مع التمسك بالخصوصية الوطنية والثوابت الثقافية.

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تكمن أيضًا في إتاحة الفرصة أمام المثقفين والمفكرين والأكاديميين والمتخصصين لمناقشة قضايا الهوية من زوايا متعددة، والوصول إلى رؤى وأفكار يمكن أن تسهم في بناء وعي وطني قادر على مواجهة محاولات طمس الهوية أو تشويه الوعي بالتاريخ والثقافة المصرية.

وشدد النمنم على أن الاهتمام بالهوية الوطنية يجب أن يبدأ من التعليم والثقافة والإعلام، وأن تكون هناك مساحة أكبر أمام الشباب للتعرف على تاريخ مصر وتراثها وإسهاماتها الحضارية، باعتبار أن الوعي بالتاريخ يمثل أحد أهم مقومات بناء المستقبل.

وأكد أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية قضية الهوية الوطنية، باعتبارها إحدى ركائز الدولة المصرية وأمنها الثقافي والمجتمعي.