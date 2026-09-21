هل يحق للصيدلي بيع الدواء بسعر مختلف عن السعر المدون على العبوة؟

في ظل اهتمام المواطنين بأسعار الأدوية ومدى جودة المنتج المحلي، كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عددًا من التفاصيل المتعلقة بصناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن الدواء المصري يتمتع بمستوى جيد، وأن مصر تحتل مكانة متقدمة في مجال التصنيع الدوائي، كما أوضح حقيقة وجود اختلاف في أسعار الدواء من منطقة إلى أخرى.

وأكد الدكتور محفوظ رمزي أن مصر تعد من أفضل 15 دولة على مستوى العالم في مجال تصنيع الدواء، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية تتمتع بمستوى جيد، وهو ما تؤكده المنظمات العالمية، في ظل وجود منظومة للتصنيع والرقابة والتسجيل الدوائي.

محفوظ رمزي: الدواء المصري يتمتع بمستوى جيد

وقال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، خلال مداخلة هاتفية، إن مصر تحافظ على مستوى النضج الثالث في مجال التصنيع والرقابة والتسجيل الدوائي.

وأوضح أن وصول مصر إلى هذا المستوى يعكس وجود منظومة منظمة في التعامل مع الدواء، بداية من مراحل التصنيع، مرورًا بالرقابة، وحتى إجراءات التسجيل الدوائي.

وأشار رمزي إلى أهمية الاعتماد على المنتج المحلي، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على الأدوية المصنعة داخل مصر بدلًا من الأدوية المستوردة، خاصة في ظل المستوى الذي تتمتع به صناعة الدواء المحلية.

دعوة لكتابة الأدوية المحلية بدلًا من المستوردة

وأكد الدكتور محفوظ رمزي أن هناك أمنية بأن يقوم جميع مقدمي الخدمة الطبية بكتابة الأدوية المحلية بدلًا من المستوردة، في إطار دعم الصناعة الدوائية المصرية والاعتماد على المنتج المحلي.

وأوضح أن الدواء المصري يتمتع بمستوى جيد، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرة وإمكانات في مجال التصنيع الدوائي جعلتها ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال.

وشدد على أن دعم الصناعة المحلية لا يرتبط فقط بعملية التصنيع، وإنما يمتد أيضًا إلى زيادة الاعتماد على المنتج المصري عند وصف الأدوية للمرضى.

هل يوجد دواء بسعرين في الصيدليات؟

وفيما يتعلق بما يتردد عن اختلاف أسعار الدواء من منطقة إلى أخرى، نفى رئيس لجنة التصنيع الدوائي وجود سعرين للدواء الواحد، مؤكدًا أن كل دواء مدون عليه السعر الخاص به.

وأوضح أن السعر المحدد للدواء لا يمكن تغييره بشكل فردي من جانب الطبيب أو الصيدلي، مشيرًا إلى أن الصيدلي ملزم بالالتزام بالتسعيرة الجبرية المقررة لكل نوع من أنواع الأدوية.

وبحسب تصريحاته، لا يستطيع الطبيب أو الصيدلي رفع سعر الدواء من تلقاء نفسه، كما لا يمكن أن يكون للدواء سعر مختلف باختلاف المنطقة التي يتم بيع الدواء فيها.

الصيدلي ملزم بالتسعيرة الجبرية

وشدد محفوظ رمزي على أن الطبيب الصيدلي ملزم بالالتزام بالسعر المحدد للدواء، مؤكدًا أن التسعيرة الجبرية تنطبق على كل نوع من الأدوية وفق السعر المدون عليه.

وأضاف أن السعر لا يفترض أن يتغير من منطقة إلى أخرى، وبالتالي فإن الدواء الواحد لا ينبغي أن تكون له أسعار مختلفة لمجرد اختلاف مكان شراء الدواء.

وأوضح أن وجود سعر مدون على عبوة الدواء يمثل الأساس الذي يتم التعامل معه عند البيع، ولا يملك الصيدلي تعديل هذا السعر بشكل شخصي.

صناعة الدواء المحلية ومواجهة الاعتماد على المستورد

وتطرق رئيس لجنة التصنيع الدوائي إلى أهمية زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية في مجال تصنيع الأدوية.

وأشار إلى أن مصر تحتل موقعًا متقدمًا بين الدول في مجال تصنيع الدواء، كما تحافظ على مستوى النضج الثالث فيما يتعلق بالتصنيع والرقابة والتسجيل الدوائي.

وأكد أن تشجيع استخدام الدواء المحلي يمثل أحد الأمور المهمة بالنسبة لصناعة الدواء المصرية، خاصة مع تأكيده على جودة المنتج المحلي واستيفائه المعايير المطلوبة.