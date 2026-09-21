شوبير يعلق على تراجع مستوى إبراهيم عادل منذ رحيله عن بيراميدز: خرج ولم يعد

علق الإعلامي أحمد شوبير على تراجع مستوى إبراهيم عادل جناح منتخب مصر منذ رحيله عن فريق بيراميدز في رحلة احترافية مرت بالجزيرة الإماراتي قبل أن يستقر في نورشيلاند الدنماركي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "سوء الحظ بيلازم ابننا إبراهيم عادل بعد االخسارة مع فريقه نورشبلاند في الدوري الدنماركي بنتيجة 4-1، وأنا الحقيقة شايف إن إبراهيم من ساعة ما خرج من بيراميدز مش في مستواه ومش هو إبراهيم عادل اللي نعرفه".

وأضاف شوبير: "لكن ماشي كل ده بيحصل في الكورة وكالعادة كابتن حسام حسن بيثق في مستواه وبتواجد معاه في القائمة".



وختم حول نجم منتخب مصر هيثم حسن أوضح :"في الدوري الإسكتلندي هجوم على مدرب فريق سلتيك عشان لم يدفع بهيثم حسن في مباراة رينجرز، ولما الولد نزل قلب الدنيا خاصة إن دي الهزيمة الثانية من فريق رينجرز في اسبوع كانت واحدة في الدوري والثانية في الكاس".