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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد سليمان: رمضان صبحي موهبة كبيرة وكان يستحق مكانة أفضل

رمضان صبحي
رمضان صبحي
علا محمد

علق وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، على أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد تأييد عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات، مؤكدًا أن اللاعب كان من المواهب المميزة التي عاصرها داخل القلعة الحمراء.

وقال وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية: «رمضان صبحي موهبة كبيرة جدًا، وإحنا عاشرناه كتير جوه النادي، وكان يستحق يكون في مكانة أكبر بكتير، لكن هي دي الحياة محدش بياخد كل حاجة».

كانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد قبول استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» وإلغاء قرار لجنة الاستماع المصرية، وثبوت ارتكاب اللاعب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، وفقًا لحكم المحكمة.

وفي 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي ضد قرار «كاس»، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.

تعود القضية إلى أزمة متعلقة بعينة خضع لها اللاعب ضمن إجراءات مكافحة المنشطات، وانتهى حكم «كاس» إلى ثبوت مخالفة بموجب المادة 2.2 من اللوائح المصرية لمكافحة المنشطات، مع احتساب فترة الإيقاف المؤقت التي سبق أن قضاها اللاعب ضمن مدة العقوبة وبذلك تستمر عقوبة الإيقاف بحق رمضان صبحي، في تطور يفرض تداعيات كبيرة على مستقبله الكروي خلال السنوات المقبلة.

نجم الأهلي السابق وليد سليمان أزمة رمضان صبحي رمضان صبحي لاعب بيراميدز بيراميدز

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