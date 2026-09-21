شمس البارودي توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل حسن يوسف: ياريتك كنت معايا

وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة مؤثرة إلى زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربت خلالها عن اشتياقها له، مستعيدة ذكرياتها معه.

وكتبت شمس البارودي: «ياليتك كنت معى ياحبيبي تفهمني قبل أن اتكلم.. وحشتنى وحشتنى وحشتنى ياحسن».

وتفاعل عدد من متابعي الفنانة المعتزلة مع رسالتها، معبرين عن تعاطفهم معها ومساندتهم لها في ظل استمرار حزنها على رحيل زوجها.

شمس البارودي والاعتزال

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها.

وفاة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، واستمر زواجهما لسنوات طويلة حتى رحيله.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.