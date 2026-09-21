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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تتحد مع جنرال موتورز وتويوتا لمنع غزو السيارات الصينية لأمريكا

فورد والسيارات يا الاكسسوارزت٩
فورد والسيارات يا الاكسسوارزت٩

شهدت الأوساط الاقتصادية حراكًا استثنائيًا مع تحالف كبرى شركات السيارات العالمية للضغط على الإدارة الأمريكية.

واجتمعت شركات فورد وجنرال موتورز وتويوتا في جبهة موحدة لمطالبة البيت الأبيض بضمان استمرار حظر دخول السيارات الصينية إلى الأسواق الأمريكية. 

وتأتي هذه التحركات المكثفة بالتزامن مع قمة مرتقبة تجمع واشنطن وبكين، مما يسلط الضوء على مخاوف القطاع من أي تغيرات قد تطرأ على السياسات التجارية.

مخاوف قطاع السيارات من أي تحول في المواقف الرسمية

تشعر شركات السيارات بقلق بالغ تجاه احتمال مراجعة واشنطن لقيودها الاستيرادية خلال المباحثات الثنائية. 

ويرى مصنعو السيارات أن رفع الحظر أو تخفيف الإجراءات الجمركية قد يفتح الباب أمام تدفق طرازات صينية تتمتع بأسعار تنافسية وتقنيات متطورة. ولهذا السبب حثت المصانع الكبرى الرئيس الأمريكي على عدم تقديم تنازلات في هذا الملف الحيوي، خشية الإضرار بالحصة السوقية للشركات المحلية والعالمية المستثمرة داخل الولايات المتحدة.

أهمية القيود الحالية في دعم الاستقرار الاقتصادي للقطاع

تعد الحواجز التنظيمية والجمركية الحالية الشريان الذي يبقي صناعة السيارات المحلية على قيد الحياة أمام المنافسة القادمة من الشرق. 

ويساعد استمرار هذه التدابير في حماية مئات الآلاف من الوظائف داخل المصانع الأمريكية، فضلاً عن ضمان استقرار سلاسل الإمداد للشركات التقليدية. 

وتؤكد القيادات الصناعية أن السوق الأمريكية قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين دون الحاجة إلى فتح الأبواب أمام المنتجات الصينية.

القمة الأمريكية الصينية واختبار الإرادة السياسية

تضع القمة المرتقبة بين واشنطن وبكين ملف السيارات في صدارة القضايا الاقتصاديّة المطروحة على طاولة المفاوضات.

وبينما تسعى الدولة الآسيوية للحد من القيود المفرطة على صادراتها، تصر الشركات التحالفية على وضع خطوط حمراء تضمن عدم المساس بالسياسات الحمائية. 

ويبدو أن القرار النهائي للبيت الأبيض سيكون بمثابة اختبار حقيقي لتوازن المصالح بين الدبلوماسية التجارية وحماية اقتصاد السيارات المحلي.

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