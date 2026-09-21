مواصفات جي أي سي جي اس فور ماكس 2027

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027، وتنتمي جي اس فور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

زودت سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 174 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تمتلك سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 ايضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تباع سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 336 ألف جنيه .