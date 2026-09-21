قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العزيز قنصوة: معرض القاهرة للكتاب واجهة حضارية تعكس القوة الناعمة لمصر.. ورعاية الرئيس السيسي الداعم الأكبر لنجاح الدورة القادمة
أنا فاتحة بيت.. مروة عبد المنعم: اتجهت لتقديم البرامج من أجل التواجد والالتزامات المادية| خاص
الأرصاد تكشف تفاصيل تحسن الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة
عبد العاطي يبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز وخفض التصعيد الإقليمي مع المبعوث الأوروبي للخليج
وزير الخارجية يلتقي جيفري ساكس لبحث التغير المناخي وتمويل أهداف التنمية المستدامة
رحمك الله يا أخي..ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ أحمد بن راشد
ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية إلى 14 شخصا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفتتح اليوم عددا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية
رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
وزارة الصناعة تستضيف مائدة مستديرة للشركات الألمانية لبحث خططها التوسعية وتحدياتها وسبل حلها
أنا الأعلى مشاهدة ومزعلتش من عمرو سعد.. تصريحات نارية من أحمد العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جي أي سي جي اس فور ماكس 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027
جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027، وتنتمي جي اس فور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

زودت سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 174 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تمتلك سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 ايضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027  

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تباع سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 336 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 تكنولوجيا حديثة مستقبل صناعة السيارات صناعة السيارات وسائل الأمان بـ جي أي سي جي اس فور ماكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

الزمالك

حمادة عبد اللطيف: الزمالك صنع نجومية بيزيرا.. والنادي أكبر من أي لاعب

محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري التركي بعد هاتريك محمد صلاح أمام جالاتا سراي

منتخب مصر

اليوم.. منتخب مصر للطائرة يواجه الجزائر في دور الثمانية لبطولة أفريقيا بتونس

بالصور

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد