بوجاتي توربيون الخارقة.. بقوة تقارب 2000 حصانًا| صور

تعود بوجاتي إلى أكثر من قرن من الابتكار في عالم السيارات، وارتبط اسمها على مدار العقود بتطوير طرازات تجمع بين الأداء المرتفع والتصميم الفريد.

وشكلت السيارة فيرون نقطة تحول مهمة عندما دخلت الإنتاج عام 2005، وكانت أول سيارة إنتاجية تتجاوز حاجز 1000 حصان و400 كم في الساعة، ثم جاءت تشيرون في عام 2016 لتواصل هذا النهج، قبل أن تفتح توربيون فصلًا جديدًا في تاريخ العلامة الفرنسية.

بوجاتي توربيون

بوجاتي توربيون الخارقة بمحرك V16

نتحدث هنا عن واحدة من أقوى وأسرع سيارات بوجاتي، وهي توربيون التي تعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية.

وتحصل السيارة على محرك بنزين طبيعي السحب مكون من 16 أسطوانة وبسعة 8.3 لتر، بينما تبلغ قوة المحرك وحده 1000 حصان مع عزم دوران يصل إلى 900 نيوتن متر.

بوجاتي توربيون

وتدعم المنظومة محركات كهربائية تضيف 800 حصان، لتصل القوة الإجمالية إلى 1800 حصان، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 8 سرعات، إلى جانب نظام دفع كلي AWD. كما تستخدم بطارية بسعة 24 كيلوواط ساعة تتيح للسيارة قطع أكثر من 60 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

بوجاتي توربيون

بوجاتي توربيون وقدرات التسارع

تعكس أرقام الأداء طبيعة توربيون كسيارة خارقة مخصصة للسرعات العالية، إذ تستطيع الانطلاق من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال ثانيتين فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 445 كم في الساعة.

بوجاتي توربيون

تصميم بوجاتي توربيون

تحمل توربيون ملامح واضحة من هوية بوجاتي، وفي مقدمتها الشبكة الأمامية الشهيرة ذات الشكل الحدوة، والتي جرى توسيعها لتتناسب مع المتطلبات الهندسية للسيارة، وأعيد تشكيل الهيكل ليكون أكثر انخفاضًا وانسيابية، مع الحفاظ على الطابع الذي يميز سيارات العلامة الفرنسية.