أسعار الأرز والسكر والزيوت والدقيق اليوم الإثنين.. آخر تحديثات

شهدت أسواق السلع الغذائية في مصر، اليوم الإثنين، 21 سبتمبر 2026، حالة من التباين في الأسعار، وسجلت مجموعة من السلع الأساسية تراجعات ملحوظة، بينما حافظت سلع أخرى على استقرار نسبي، وذلك وفقاً لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الحبوب

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 35.02 جنيه، حيث تراوح السعر الأدنى عند 31.86 جنيه والأعلى عند 38.58 جنيه، مسجلاً زيادة طفيفة بنسبة 0.29%.

أما الدقيق المعبأ فقد شهد تراجعاً ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 25.66 جنيه، بنسبة انخفاض نحو 4.82%.

أسعار الزيوت

وفي سوق الزيوت، سجل لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) متوسط سعر يتراوح ما بين 100.94 و101.13 جنيه، مع تسجيل تراجع في الأسعار بنسبة تتراوح بين 3.34% و3.52% مقارنة بالفترات السابقة.

أسعار السكر والمكرونة

أما بالنسبة للسكر والمكرونة، فقد سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ 34.24 جنيه، بتراجع قدره 4.36%، حيث سجل أدنى سعر 33.61 جنيه وأعلى سعر 35.48 جنيه.

وفيما يتعلق بالمكرونة، فقد شهدت أكبر نسبة تراجع، حيث انخفض سعر العبوة (400 جرام) بنسبة 18.92% ليصل متوسط سعرها إلى 23.53 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة 27.98 جنيه بتراجع نسبته 3.58%.

سعر البقوليات

وعلى صعيد البقوليات، سجل كيلو الفول المعبأ متوسط سعر 63.69 جنيه، محققاً تراجعاً بنسبة 2.15%.

وسجل العدس المعبأ (الصحيح) تراجعاً ملحوظاً بنسبة 7.81%، حيث استقر متوسط سعر الكيلو عند 67.24 جنيه، بينما سجل في أدنى مستوياته اليوم 65.48 جنيه.

معدل التضخم

وشهد معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس 2026، ارتفاعا طفيفا بقيمة 0.2%، مسجلا 257.1 نقطة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وقد ساهم في الارتفاع الشهري لمعدل التضخم زيادة أسعار الغذاء.