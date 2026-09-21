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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطيران: مصر للطيران ضمن أفضل 50 شركة بالعالم.. ونستهدف العودة لعصرها الذهبي

وزير الطيران: مصر للطيران ضمن أفضل 50 شركة بالعالم.. ونستهدف العودة لعصرها الذهبي
وزير الطيران: مصر للطيران ضمن أفضل 50 شركة بالعالم.. ونستهدف العودة لعصرها الذهبي
شيماء جمال

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة دخول شركة مصر للطيران ضمن أفضل 50 شركة طيران في العالم، تمثل دعمًا وتقديرًا كبيرًا للعاملين وإدارة الشركة، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس اهتمام الدولة بما تحقق من تطور خلال الفترة الماضية.


وأضاف "الحفني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، ن دعم القيادة السياسية أسعد العاملين في مصر للطيران، ومنحهم إحساسًا بأن الدولة تقف خلفهم وتقدر الجهود التي يبذلونها، مشيرًا إلى أن العاملين يشعرون بالفخر بهذا التقدير.


وأوضح أن مصر للطيران شهدت تطورًا قياسيًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما تحسن ترتيبها من المركز 88 إلى 66 ثم إلى المركز 46 عالميًا، مؤكدًا أن هذا التقدم لا يمثل الطموح النهائي للشركة، وإنما خطوة ضمن خطة تستهدف تحقيق مزيد من التطور خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أن هذا التحسن يؤكد أن الإجراءات التي يتم تنفيذها تسير في الاتجاه الصحيح، وأن نتائجها انعكست على أداء الشركة، التي أصبحت من أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا خلال العام الماضي.


وأكد أن التطور الذي شهدته مصر للطيران لم يقتصر على المعدات فقط، وإنما شمل أيضًا العنصر البشري، موضحًا أن العاملين يمثلون المكسب الحقيقي للشركة، وأن الانتقادات التي وجهت إليها في فترات سابقة يجب أن يقابلها الحديث عن التطور الذي تحقق عندما تظهر نتائجه على أرض الواقع.


ولفت وزير الطيران المدني، إلى أن العمل مستمر منذ عامين على تنفيذ خطة تستهدف عودة مصر للطيران إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الأرقام والنتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية قياسية وغير مسبوقة.


وأوضح أن استراتيجية النمو التي تعمل عليها الشركة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر، مشددًا على أن عودة مصر للطيران إلى عصرها الذهبي تتطلب مواصلة العمل على رفع معدلات النمو والتوسع في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا رفع جودة الخدمات المقدمة للركاب، إلى جانب تطوير العنصر البشري وتطبيق مستويات قياسية لم تكن مطبقة من قبل.


ووجه وزير الطيران المدني الشكر إلى جميع العاملين وإدارة مصر للطيران، مشيدًا بما تحقق خلال الفترة الماضية من تغيير في ثقافة العمل، مؤكدًا أن هذا التغيير كان أحد العوامل المهمة وراء التطور الذي شهدته الشركة.

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