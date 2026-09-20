برلماني: دعم الرعاية الصحية المجانية أولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتوسيع مظلة الخدمات الطبية المجانية لتصل إلى المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة إلى أن القوافل الطبية لا تقتصر أهميتها على تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وإنما تمثل وسيلة مهمة لاكتشاف الحالات المرضية مبكرًا، وتحديد احتياجات المرضى، وربط الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا أو جراحيًا بالجهات المختصة لاستكمال العلاج، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

استمرار التنسيق بين الحكومة والجهات التنفيذية

وأكد عيد حماد أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والجهات التنفيذية ووزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبار أن تكامل الجهود يمثل عنصرًا أساسيا في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوفير الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح أن تطوير منظومة الرعاية الصحية يجب أن يسير بالتوازي مع التوسع في المبادرات والقوافل الطبية، مع استمرار دعم المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير المستلزمات والأدوية والكوادر الطبية اللازمة، بما يضمن حصول المواطن على خدمة صحية مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.