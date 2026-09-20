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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 33 إلى 46%.. نائب يكشف تطورات خدمة الدين منذ برلمان 2012

من 33% إلى 46%.. نائب يكشف تطورات خدمة الدين منذ برلمان 2012
من 33% إلى 46%.. نائب يكشف تطورات خدمة الدين منذ برلمان 2012
شيماء جمال

أكد النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كان نائبًا في برلمان 2012، وأن خدمة الدين في عام 2012 كانت تمثل 33% من حجم الموازنة، لكن اليوم تمثل 46%.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن رقم خدمة الدين كبير، أي أنه من كل مليون جنيه نجد أن هناك 460 ألف جنيه متجهًا لخدمة الدين، وأنه في حالة تحويل فوائد الدين إلى استثمارات سنكون في مكانة ثانية.

ولفت إلى أنه لا توجد دولة في العالم ليس عليها ديون، لكن هناك ديونًا آمنة، وهناك ديونًا في مراحل خطرة، وأن الدين يكون آمنًا عندما يُقاس بقيمة الدخل والناتج القوي للدولة.

وأشار إلى أن هناك دولًا وصلت نسب الديون بها إلى أعلى من 100% من قيمة الناتج القومي، وأن الديون على مصر في مراحل آمنة.

خدمة الدين ديون مصر الدين مصر

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