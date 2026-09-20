رئيس مصر للطيران: ننقل 11.4 مليون راكب سنويًا.. ونعمل على إطلاق خدمة طبية عن بُعد

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها المقدمة للمسافرين، من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق تطبيق إلكتروني خاص يتيح للمسافر التواصل مع مصر للطيران والاستفادة من خدماتها بسهولة.

وقال أحمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الشركة تعمل أيضًا على تنفيذ مشروع جديد للمراقبة الطبية عن بُعد، موضحًا أنه في حال تعرض أحد الركاب لوعكة صحية أثناء الرحلة، ستكون هناك غرفة طبية في مستشفى مصر للطيران، يتم من خلالها التواصل «أونلاين» بين الطبيب والراكب على متن الطائرة، لتقديم الدعم والاستشارة الطبية اللازمة.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة تنقل نحو 11 مليونًا و400 ألف راكب سنويًا.

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر الطيران، أوضح أن الأسعار تختلف وفقًا للمواسم وفترات العام، مشيرًا إلى وجود عروض وتخفيضات تصل إلى 50% على التذاكر خلال فترة أعياد الميلاد ونهاية العام.

العوامل المؤثرة في تكلفة التشغيل

وأضاف أن نحو 87% من تكاليف تشغيل الطائرات يتم بالعملة الصعبة، وهو ما يمثل أحد العوامل المؤثرة في تكلفة التشغيل.