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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحنفي: مصر للطيران نجحت في تقليص خسائرها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة

مصر للطيران
مصر للطيران
محمد البدوي

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران نجحت في تقليص خسائرها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود خطة لاستمرار خفض الخسائر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن خسائر الشركة تقلصت، مع العمل على استمرار خفض الخسائر.

وأشار الدكتور سامح الحفني، إلى أن الوزارة تستهدف مواصلة تقليص خسائر الشركة على مدار السنوات الأربع المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الأسطول والخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

التعاملات بالعملات الأجنبية

وأوضح أن تقييم النتائج المالية لشركات الطيران يحتاج إلى وضع عدد من المتغيرات في الاعتبار، خاصة التغيرات الكبيرة في أسعار العملات، نظرًا لارتباط جزء كبير من نشاط قطاع الطيران بالتعاملات بالعملات الأجنبية.

وأكد وزير الطيران المدني أن التحسن المالي يأتي بالتوازي مع التطوير التشغيلي والخدمي الذي تشهده مصر للطيران، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط تقليل الخسائر، وإنما الوصول إلى أداء مالي وتشغيلي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

المنافسة والتوسع خلال المرحلة المقبلة

وشدد الدكتور سامح الحفني على أن تطوير مصر للطيران يعتمد على مجموعة متكاملة من المحاور، تشمل الأسطول والعنصر البشري والخدمات والصيانة والتشغيل، بما يدعم قدرة الشركة على المنافسة والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني الطيران وزير الطيران

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