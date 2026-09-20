14 مليار دولار استثمارات مصر في أفريقيا.. وأحمد موسى يُهنئ مصر للطيران.. والصحة العالمية تكشف أعداد وفيات إيبولا بالكونغو.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

الخارجية: 14 مليار دولار استثمارات مصر في أفريقيا وتتوزع على الطاقة والبنية التحتية والطرق

أكد السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية وصل إلى 14 مليار دولار، موزعة على مشروعات متنوعة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والطرق والمستشفيات.

تسجيل صوتي لإرهابي يفضح دور المخابرات البريطانية في فوضى 2011.. وأحمد موسى يكشف مفاجأة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي أساس الإرهاب في العالم، مضيفا:" كل الجماعات الإرهابية في العالم أجنحة عسكرية لتنظيم الإخوان.

أحمد موسى: عايز مصر للطيران تصبح في المركز الأول على مستوى العالم

هنأ الإعلامي أحمد موسى، شركة مصر للطيران على حصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالميًا.

الإيجار ينتهي بالتمليك.. الإسكان الاجتماعي يطرح 15 ألف وحدة لمحدودي الدخل تجريبيًا

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات مدعومة لمحدودي الدخل.

أحمد موسى: كل التنظيمات الإرهابية حول العالم خرجت من عباءة الإخوان

كشف الإعلامي أحمد موسى عن أنه يحفظ الجماعة الإرهابية واحدا واحدا وكل تنظيم بتفاصيله وأفراده وأهدافه، موضحًا أن الإرهاب تم صنعه لتدمير البلد.

لميس الحديدي: التوتر في باب المندب وهرمز يهدد حركة الملاحة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأوضاع الإقليمية تشهد تصعيدًا متواصلًا، بالتزامن مع محاولات جماعة الحوثيين السيطرة على مضيق باب المندب وتهديد حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى إدانة مجلس الأمن للتصعيد العسكري الحوثي وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، بالتزامن مع رفع الاتحاد الأوروبي مستوى تأهب سفنه ضمن مهمته البحرية في المنطقة. ويأتي ذلك في ظل استمرار المخاطر التي تواجه حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

الصحة العالمية: 3500 وفاة و7400 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية

أكد طارق ياسريفيتش، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مصدرًا للقلق، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 3500 وفاة ونحو 7400 إصابة بالفيروس.

عمرو أديب: من الآن وحتى نهاية العام قد نشهد أوضاعًا اقتصادية بالغة الصعوبة

حذر الإعلامي عمرو أديب من صعوبة الظروف الاقتصادية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية العام قد تشهد أوضاعًا اقتصادية بالغة الصعوبة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.

حصان محدش قادر يلحقه.. فرحة هستيرية لـ أحمد موسى بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون

علق الإعلامي أحمد موسى، على تألق محمد صلاح في الدوري التركي وتسجيله هدفين وأسيست في مباراة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي.



تنظيم الاتصالات يكشف ضوابط استخدام الأطفال للسوشيال ميديا.. حسابات محدودة من 13 إلى 15 سنة

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل الإجراءات الجديدة لحماية الأطفال من مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا مع السماح للأطفال بالاستفادة من الخدمات الرقمية المفيدة.