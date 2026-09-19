شريحة الطفل.. عشرات الآلاف يستفيدون من خدمات مخاطر الإنترنت

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الإقبال المتزايد على خدمات «شريحة الطفل»، مؤكدًا أن عشرات الآلاف من المواطنين استفادوا من خدمتي «اطمّن» و«اطمّن على الآخر» المخصصتين لتعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مع برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن الجهاز يدعو أولياء الأمور إلى الاستفادة من خدمات حماية الأطفال، خاصة أنها متاحة مجانًا خلال الفترة التجريبية، ويمكن الاشتراك فيها بسهولة.

عشرات الآلاف استفادوا من «شريحة الطفل»

وقال نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن عشرات الآلاف من المواطنين اشتركوا في خدمتي «اطمّن» و«اطمّن على الآخر» واستفادوا منهما خلال الشهرين الماضيين.

وأكد أن الاشتراك في الخدمات متاح حاليًا دون مقابل خلال الفترة التجريبية، داعيًا أولياء الأمور الذين لم يستفيدوا منها حتى الآن إلى الاشتراك والاستفادة من أدوات حماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت.

حماية من المحتوى غير المناسب

وأوضح إبراهيم أن خدمات «شريحة الطفل» لا تقتصر على حجب أو تقييد منصات التواصل الاجتماعي، وإنما تمتد إلى أنواع مختلفة من المحتوى الذي قد يمثل خطرًا على الأطفال.

وأشار إلى أن الخدمات تستهدف التعامل مع الألعاب الخطرة، وتطبيقات المراهنات، والمحتوى غير الملائم للأطفال، من خلال أدوات تساعد أولياء الأمور على توفير بيئة استخدام أكثر أمانًا للإنترنت.

الاشتراك متاح بسهولة

وأضاف أن إجراءات الاشتراك في الخدمات بسيطة، ويمكن إتمامها من خلال التطبيقات أو عبر التوجه إلى فروع شركات الاتصالات.

وتتيح خدمات «اطمّن» و«اطمّن على الآخر» وسائل مختلفة لحماية الأطفال من المحتوى الضار وغير الملائم، مع توفير مستوى إضافي من الحماية في خدمة «اطمّن على الآخر» من خلال تقييد الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتستهدف خدمات «شريحة الطفل» توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، ومساعدة أولياء الأمور على الحد من تعرض أبنائهم للمحتوى غير المناسب والمخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت، مع استمرار إتاحة الاشتراك مجانًا خلال الفترة التجريبية.