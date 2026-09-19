محافظ البحر الأحمر يفتتح فرع مركز معلومات شبكات المرافق بسفاجا

افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، فرع مركز معلومات شبكات المرافق بمدينة سفاجا، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة سفاجا، ورئيس مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير مكتب المحافظ، في إطار دعم منظومة العمل الفني والميداني وتيسير إجراءات التعامل مع ملفات المرافق والمشروعات بمدينة سفاجا.

ويضم الفرع عددًا كافيًا من العاملين، إلى جانب الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الرفع المساحي والكشف عن المرافق، بما يتيح تنفيذ الأعمال الفنية داخل المدينة بصورة أسرع وأكثر دقة، ويسهم في سرعة إنجاز الملفات والمشروعات التي تتطلب بيانات دقيقة عن شبكات المرافق القائمة.

كما تم تجهيز الفرع بمكتب في الدور الثاني بمقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مع توفير شباك لخدمة المواطنين داخل المركز التكنولوجي، بما يتيح تقديم خدمات المركز للمواطنين والجهات المتعاملة معه من داخل المدينة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المركز الرئيسي بمدينة الغردقة.

ووجه محافظ البحر الأحمر، بتوفير فرق ميدانية وفنية للعمل بمدينة سفاجا، بما يضمن سرعة الانتقال إلى مواقع العمل وتنفيذ أعمال الرفع والكشف عن المرافق، ودعم الأجهزة التنفيذية في التعامل مع ملفات المشروعات والأعمال التي تتطلب تدخلًا فنيًا وميدانيًا.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن وجود فرع لمركز معلومات شبكات المرافق داخل مدينة سفاجا يدعم سرعة العمل، من خلال توفير البيانات الفنية اللازمة عن المرافق في مواقع تنفيذ الأعمال، بما يساعد على رفع كفاءة التنسيق بين الجهات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الملفات والمشروعات.

واختتم البرقي جولته بمدينة سفاجا بتفقد أعمال زراعة الأشجار بمنطقة الإسكان الشرقي وعلى امتداد الشارع الرئيسي، حيث تابع ما تم تنفيذه من أعمال التشجير، وشارك بنفسه في أعمال التشجير من خلال غرس إحدى الأشجار بالمنطقة، مؤكدًا أهمية استمرار أعمال الزراعة والرعاية والحفاظ على المساحات الخضراء وتحسين الصورة الحضارية للمدينة.