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فتحي سند ينتقد توتنهام بعد الخسارة أمام أستون فيلا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند ينتقد توتنهام بعد الخسارة أمام أستون فيلا

توتنهام
توتنهام
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي فتحي سند على خسارة توتنهام أمام أستون فيلا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن الفريق اللندني يعاني من مشكلات واضحة على المستوى الدفاعي والتنظيمي.

توتنهام

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خمس مباريات متتالية دون تحقيق أي انتصار.. وتوتنهام يسقط على ملعبه أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مشهد يلخص حجم المعاناة التي يعيشها الفريق رغم كل الطموحات التي سبقت الموسم».

وأضاف: «أكتر حاجة لافتة في توتنهام دي زيربي هي سهولة الوصول لمرماه! الفريق بيسمح للخصوم بصناعة الخطورة بطرق مختلفة، وفيه مشاكل واضحة في التوازن والتنظيم الدفاعي، وده أمر صعب تجاهله مع كل الإمكانيات المتاحة».

وتطرق فتحي سند إلى موقف عمر مرموش، لاعب توتنهام، وطريقة توظيفه داخل الفريق، قائلًا: «أما عمر مرموش، فوجوده وسط المنظومة دي يطرح تساؤلات عن طريقة توظيفه والاستفادة من إمكانياته الهجومية، خصوصًا في فريق محتاج لشخصية هجومية وتنظيم أكبر».

وتابع: «المهم إن مرموش مايبقاش مجرد اسم كبير في قائمة الصفقات، لكن لاعب يتم توظيفه بالشكل اللي يحقق له وللفريق أكبر استفادة».

واختتم الناقد الرياضي حديثه قائلًا: «دي زيربي أمام اختبار حقيقي.. لأن الصفقات وحدها لا تصنع فريقًا منافسًا، والنتائج الحالية تستوجب مراجعة فنية جادة قبل ما تتعقد الأمور أكتر».

وكان أستون فيلا قد حقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تغلب على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتواصل تراجع نتائج الفريق اللندني في المسابقة.

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