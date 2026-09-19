أحمد سليمان يحسم الجدل بشأن تجنيس محمود بنتايج

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تقدم المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بطلب للحصول على الجنسية المصرية.

بنتايج

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»، بعد سؤال مهيب عبدالهادي عن حقيقة ما تردد بشأن تجنيس بنتايج، خاصة أنه سبق له المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب.

وقال أحمد سليمان: «أنا معرفش مين اللي قال الخبر ده، أنا حد كلمني صاحب موقع كبير يسألني، قولتله أنا أول مرة أسمع منك الكلام ده».

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن سفر اللاعب مع أسرته كان سببًا في انتشار تلك الأنباء، قائلاً: «هو سافر امبارح مع أسرته، وكان قبلها بيومين في الجوازات بيطلع تصريح السفر لبلد مسافرها مع أسرته، فاتقال ده بيقدم على الجنسية».

وأضاف: «الكلام ده مش موجود، وأظن وكيله كذب الخبر كمان، لأنه لعب مع منتخب المغرب في كأس العرب».

وكانت أنباء قد تداولت خلال الساعات الماضية بشأن تقدم محمود بنتايج بطلب للحصول على الجنسية المصرية، وهو ما نفاه أحمد سليمان، مؤكدًا عدم صحة ما تردد في هذا الشأن.