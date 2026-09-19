الإندبندنت: 340 حادثة لطائرات مسيّرة قرب مواقع عسكرية بريطانية خلال 12 شهرًا

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، استنادًا إلى بيانات لوزارة الدفاع حصلت عليها بموجب قوانين حرية المعلومات، عن تسجيل 340 حادثة لطائرات مسيرة داخل أو بالقرب من مواقع عسكرية بريطانية خلال 12 شهرًا حتى أغسطس 2026، مقارنة بـ250 حادثة خلال العام السابق و126 حادثة في 2024.

وحذر خبراء دفاع ووزير الدفاع البريطاني السابق عن حزب المحافظين توبياس إلوود من أن بريطانيا غير مستعدة لمواجهة هذه التهديدات المتصاعدة، مشيرين إلى أن عددًا من عمليات التسلل بالطائرات المسيّرة يُنسب إلى جهات معادية تعمل لحساب دول أخرى.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الزيادة في أعداد الحوادث تعود جزئيًا إلى تطوير تقنيات رصد الطائرات المسيّرة، وتحسين إجراءات الإبلاغ عن الحوادث، إلى جانب ارتفاع مستوى اليقظة بين أفراد القوات المسلحة في مختلف المواقع.

وأشارت وزيرة القوات المسلحة لويز ساندر جونز إلى إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة التهديد، من بينها توسيع المجال الجوي المحظور فوق أكثر من 200 موقع دفاعي، وزيادة الإنفاق على مواجهة الطائرات المسيّرة إلى أربعة أضعاف، إلى جانب إقرار تشريعات تتيح لأفراد القوات المسلحة إسقاط الطائرات المسيّرة المعادية بشكل مباشر.