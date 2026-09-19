دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

أظهر تعاملات سعر الذهب في مصر استقراراً مع تعاملات منتصف مساء اليوم السبت 19-9-20226.

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 6395 جنيها بعد زيادة قيمتها 40 جنيها في مستهل التعاملات المسائية.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7408 جنيها للشراء و7251 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6699 جنيها للشراء و 6647 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6395 جنيها للشراء و6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5481 جنيها للشراء و 5438 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 51.16 ألف جنيه للشراء و 50.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4378 جنيها للشراء و 4377 دولار للبيع.