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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
تقى الجيزاوي

حصدت النجمة درة زروق جائزة التميز والإبداع لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز «دير جيست» في دورته الـ 23، عن أدائها لشخصية «ميادة الديناري» في مسلسل «علي كلاي»، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشخصية والتفاعل الذي حظي به أداؤها من الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2026.

وأبدت درة سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل تقديرًا مهمًا لما قدمته من خلال شخصية «ميادة الديناري»، التي خاضت عبرها تجربة درامية مختلفة، جمعت بين القوة والصلابة والأبعاد الإنسانية، مع تطور الشخصية وتصاعد الأحداث.

وعقب تسلمها درع التكريم، أكدت درة أن تقدير الجمهور يمثل لها قيمة خاصة وحافزًا كبيرًا لمواصلة تقديم أعمال درامية وسينمائية تحمل قيمة فنية وإنسانية، وتسعى من خلالها إلى ترك أثر لدى الجمهور.

ولفتت شخصية «ميادة الديناري» أنظار الجمهور منذ ظهورها ضمن أحداث مسلسل «علي كلاي»، حيث حظي أداء درة بإشادات وتفاعل واسع، خاصة مع اعتمادها على تفاصيل مختلفة في بناء الشخصية، وهو ما عكس حرصها على التنوع في اختياراتها الفنية، وتقديم أدوار وشخصيات جديدة والابتعاد عن التكرار.

ويأتي حصول درة زروق على جائزة التميز والإبداع ليضيف محطة جديدة إلى مسيرتها الفنية، بعد تقديمها شخصية حملت العديد من التحولات والمشاعر الإنسانية، وأظهرت من خلالها قدرتها على التعامل مع تركيبة درامية مختلفة، ومواصلة حضورها اللافت في الدراما العربية.

تفاصيل مسلسل «علي كلاي»

ويُعد مسلسل «علي كلاي» من الأعمال التي حظيت باهتمام ومتابعة خلال موسم دراما رمضان 2026، حيث تناول عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة في إطار درامي مشوق، من خلال حكاية إنسانية تدور داخل أحد الأحياء الشعبية، وتتقاطع خلالها العلاقات والصراعات الاجتماعية والإنسانية مع تطورات الأحداث.

وشهد العمل تفاعلًا ملحوظًا منذ بداية عرضه، في ظل تصاعد الأحداث وتنوع الشخصيات، وهو ما أسهم في حضوره ضمن الأعمال التي لاقت متابعة جماهيرية خلال الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل «علي كلاي»

وشاركت درة زروق في بطولة مسلسل «علي كلاي» إلى جانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ويارا السكري، ومحمد ثروت، وريم سامي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، وضياء عبد الخالق، وعمر رزيق، والشحات مبروك، وبسام رجب، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

درة زروق حفل توزيع جوائز «دير جيست» مسلسل «علي كلاي» موسم دراما رمضان 2026

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درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
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