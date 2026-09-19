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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي السعودي وصن داونز والقناة الناقلة

صن داونز واهلي جدة
صن داونز واهلي جدة
رباب الهواري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي لمواجهة نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وصن داونز، على ملعب لوفتس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، حيث يسعى كلا الفريقين إلى الفوز باللقاء وتحقيق لقب كأس القارات الثلاث.

وكان الأهلي السعودي، قد حقق فوزًا على أوكلاند النيوزيلندي، بهدف نظيف ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2026.

ويشارك الأهلي السعودي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا بينما صن داونز يسجل مشاركته الأولى في البطولة، بعدما توج الفريق الجنوب إفريقي بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في كأس إنتركونتيننتال

تقام مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في كأس إنتركونتيننتال

تذاع مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في كأس إنتركونتيننتال على قناة mbc action.

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