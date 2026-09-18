الأهلي السعودي يتحدى صن داونز.. بوسيتش وديميرال يرفعان شعار الجاهزية قبل المواجهة القارية

يستعد الأهلي السعودي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بطل آسيا ببطل أفريقيا، وسط حالة من التركيز والثقة داخل الفريق السعودي، بعدما أكد مارينو بوسيتش، المدير الفني، وميريح ديميرال، مدافع الفريق، جاهزية اللاعبين للتعامل مع صعوبة المباراة والضغوط المنتظرة.

ويحل الأهلي السعودي ضيفًا على صن داونز غدًا السبت، في مواجهة تجمع بين بطلي أكبر بطولات القارات، وهو ما يمنح اللقاء أهمية خاصة، خصوصًا أن المباراة تقام على الأراضي الجنوب إفريقية وأمام جماهير صن داونز.

بوسيتش: نحترم صن داونز ولكننا جاهزون

رفع مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي السعودي، راية التحدي قبل المواجهة، مؤكدًا أن الفريق يدرك جيدًا قوة منافسه وخبرته في المباريات الكبرى، لكنه في الوقت نفسه يمتلك المقومات التي تمنحه القدرة على خوض اللقاء بثقة.

وقال بوسيتش في تصريحات لوسائل الإعلام: "نواجه منافسًا قويًا جدًا، والجميع يعرف ذلك. نكن لهم كل الاحترام، فهم أبطال أفريقيا، ونحن أبطال آسيا، ولذلك نحن أيضًا جاهزون لهذه المباراة".

وأكد مدرب الأهلي أن احترام صن داونز لا يعني التراجع أو الدخول إلى المباراة بحذر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الفريق السعودي يخوض اللقاء باعتباره بطل آسيا، ويسعى إلى تقديم أداء يعكس قدرته على منافسة أبطال القارات.

جماهير الأهلي تمنح الفريق دفعة إضافية

وتطرق بوسيتش إلى الدعم الجماهيري المنتظر خلال المباراة، معتبرًا أن حضور جماهير الأهلي في ملعب يقع خارج المملكة يمثل رسالة مهمة للاعبين، ويمنحهم دفعة معنوية إضافية قبل بداية المواجهة.

وقال المدير الفني: "من الرائع دائمًا أن تعرف أن جماهيرك ستأتي إلى ملعب غير مألوف وفي بلد آخر من أجل دعمك. هذا أمر رائع".

وأضاف: "وكما قلت، المباريات النهائية دائمًا ما تكون خاصة، ولها أجواؤها وديناميكيتها المختلفة، وبالتأكيد تمثل لنا فرصة كبيرة لتحقيق شيء مميز".

ويرى بوسيتش أن طبيعة المواجهة تمنح لاعبيه فرصة لصناعة لحظة استثنائية، في ظل أهمية اللقاء وقوة المنافس، وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

ديميرال: لدينا خبرة التعامل مع المباريات الصعبة

من جانبه، أكد ميريح ديميرال أن الأهلي يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، مشددًا على أن خوض العديد من المواجهات النهائية أمام منافسين أقوياء خلال السنوات الماضية يمنح الفريق قدرة أكبر على التعامل مع مثل هذه المناسبات.

وقال المدافع التركي: "نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة. خلال السنوات القليلة الماضية خضنا الكثير من المباريات النهائية أمام فرق قوية جدًا، ولذلك ندرك أن مواجهة الغد ستكون صعبة، لكننا مستعدون لها".

وشدد ديميرال على أن لاعبي الأهلي يعرفون جيدًا طبيعة المواجهات الكبرى، وهو ما يجعلهم قادرين على التعامل مع الضغوط الفنية والجماهيرية المصاحبة للقاء.

ديميرال يقلل من تأثير جماهير صن داونز

ولم يعتبر المدافع التركي أن اللعب وسط جماهير صن داونز يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للأهلي، مؤكدًا أن الفريق اعتاد خوض مباريات في أجواء جماهيرية صاخبة، سواء داخل السعودية أو خارجها.

وأضاف ديميرال: "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر علينا، فنحن معتادون على اللعب أمام جماهيرنا التي تصنع الكثير من الضجيج والضغط في المدرجات، وبالتالي اعتدنا مثل هذه الأجواء".

وتعكس تصريحات بوسيتش وديميرال حالة الجاهزية داخل الأهلي السعودي قبل مواجهة صن داونز، إذ يركز الجهاز الفني على احترام المنافس والاستعداد لقوته، بينما يعتمد اللاعبون على خبراتهم السابقة في المباريات الكبرى للتعامل مع الضغط الجماهيري وأهمية المواجهة.

وبين احترام بطل أفريقيا والثقة في قدرات بطل آسيا، يدخل الأهلي السعودي اللقاء بحثًا عن تقديم مباراة قوية أمام صن داونز، في واحدة من أبرز المواجهات التي تجمع أبطال القارات.