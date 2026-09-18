غلق باب التصويت في انتخابات مركز شباب سموحة لاختيار مجلس جديد

أُغلق باب التصويت في انتخابات مركز شباب سموحة بالإسكندرية، اليوم، بعد انتهاء المدة المحددة لعملية الاقتراع، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود المركز خلال الدورة الانتخابية 2026-2030.

اقبال جيد من أعضاء الجمعية العمومية

وشهدت الانتخابات إقبالًا من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وسط متابعة من اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، التي تولت تنظيم إجراءات الاقتراع والتأكد من سيرها وفق القواعد واللوائح المنظمة.

ومع غلق باب التصويت، بدأت الإجراءات الخاصة بالمرحلة التالية من العملية الانتخابية، تمهيدًا لفرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية، وفقًا للإجراءات المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

وتأتي انتخابات مركز شباب سموحة في إطار الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمجالس إدارات مراكز الشباب، والتي تستهدف اختيار مجالس جديدة تتولى إدارة شؤون المراكز ووضع خطط العمل خلال الدورة المقبلة، بما يسهم في تطوير الأنشطة الرياضية والشبابية والخدمية المقدمة للأعضاء.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشرفة استكمال الإجراءات القانونية عقب انتهاء التصويت، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وتحديد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للدورة 2026-2030.

وتكتسب انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب أهمية خاصة، باعتبارها إحدى الآليات التي تتيح لأعضاء الجمعيات العمومية المشاركة في اختيار مجالس تتولى مسؤولية إدارة الأنشطة والمنشآت، والعمل على تنفيذ البرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية خلال السنوات الأربع المقبلة.