لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة ريهام عبد الغفور

وأطلت ريهام عبد الغفور، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام عبد الغفور، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريهام عبد الغفور، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت.

أعمال ريهام عبد الغفور

وكان آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور هو مسلسل حكاية نرجس، والذي عرض خلال شهر رمضان.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام عبد الغفور