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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لوك كاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
نهى هجرس

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة هنا الزاهد

وظهرت هنا الزاهد، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب باللون الابيض والاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

أخر أعمال هنا الزاهد في السينما

وكان فيلم «7DOG» آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد على شاشة السينما، حيث جسدت خلال أحداث الفيلم شخصية خطيبة الفنان أحمد عز.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي، من بينهم كريم عبدالعزيز، وناصر القصبي، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وسيد رجب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مونيكا بيلوتشي، وماكس هوانج، وشاديبو، وسلمان خان

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد 

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