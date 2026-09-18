دفعة الإمام حسن العطار.. الأوقاف تجهز 32 من ذوي الهمم للعمل أئمة وخطباء ومدرسين

اختتمت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس، دفعة الإمام حسن العطار، من ذوي الهمم، والبالغ عددهم 32 مرشحًا؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد وتسلمهم مهام عملهم.

وشهد ختام البرنامج محاضرة للدكتور تامر محمد أحمد خليل - استشاري التطوير المؤسسي وخبير فني الموارد البشرية، تناول خلالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المرشحين للانخراط في بيئة العمل والاضطلاع بمهامهم الوظيفية بكفاءة.

البرنامج التدريبي للمرشحين

وعلى مدار فعالياته، اشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت الأطر القانونية والتنظيمية للعمل الوظيفي، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تستهدف إكساب المرشحين المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار حرص وزارة الأوقاف على تأهيل المرشحين من ذوي الهمم، وتوفير بيئة تدريبية ملائمة لهم، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في العمل، ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.

وتيسيرًا على المرشحين، وفرت وزارة الأوقاف أماكن للإقامة طوال مدة التدريب باستراحة أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب توفير وسيلة مواصلات لنقلهم من مقر الإقامة إلى مقر التدريب والعودة، بما ييسر عليهم حضور البرنامج التدريبي.

وحرصت وزارة الأوقاف على تيسير مشاركة المرشحين من ذوي الهمم في البرامج التدريبية، وتوفير سبل الإقامة والانتقال اللازمة لهم، بما يعينهم على الاستفادة من البرنامج التدريبي والاستعداد لأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.