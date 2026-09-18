إرهاق اتخاذ القرار.. كثرة الاختيارات تستنزف طاقة المخ وتزيد التردد

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن إرهاق اتخاذ القرار يمثل حالة من التعب الذهني والنفسي التي تصيب الإنسان نتيجة كثرة الخيارات والقرارات التي يتعين عليه اتخاذها على مدار اليوم، موضحًا أن تعدد الاختيارات قد يؤدي إلى استنزاف الطاقة المعرفية وزيادة التردد والخوف من الفشل.

وأضاف وليد هندي خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن معظم القرارات اليومية تكون روتينية، بينما تحتاج القرارات المهمة إلى تركيز وطاقة ذهنية أكبر، مشيرًا إلى أن كثرة الاختيارات قد تجعل الإنسان أكثر حيرة في الوصول إلى القرار المناسب.

وأوضح أن طبيعة الشخصية والتنظيم الذهني يلعبان دورًا في التعامل مع كثرة القرارات، مؤكدًا أهمية تحويل القرارات الروتينية إلى عادات ثابتة، لتوفير الطاقة الذهنية للقرارات المصيرية.

ونصح بتقليل الاختيارات غير الضرورية، وتفويض بعض القرارات للآخرين، مع الحصول على فترات راحة خلال اليوم، مؤكدًا أن النوم الجيد وممارسة الرياضة يساعدان على تحسين التركيز وكفاءة الدماغ.

كما حذر من الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، بسبب كثرة المقارنات والاختيارات التي قد تستنزف الطاقة الذهنية.