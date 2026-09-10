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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد هندي يحذر من تكرار مشاهدة مشاهد العنف: قد تسبب التبلد العاطفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من الاستمرار في مشاهدة الفيديوهات السلبية والمشاهد العنيفة والبشعة، موضحًا أن تكرار التعرض لهذا النوع من المحتوى قد يؤدي إلى التبلد العاطفي نتيجة الاعتياد، بحيث تصبح المشاهد الصادمة أقل تأثيرًا على المشاهد مع مرور الوقت.

وقال هندي، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، إن تكرار مشاهدة السلوكيات العنيفة قد يجعلها أقل صدمة بالنسبة للمشاهد، مشيرًا إلى أن بعض الحوادث التي تتناولها الأعمال الدرامية قد يعاد إنتاجها بصورة واقعية.

تأثير الدراما على سلوك الجمهور

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن بعض الأشخاص قد يقدمون على تقليد سلوكيات شاهدوا تفاصيلها في مسلسل أو عمل درامي، وهو ما يطرح تساؤلات حول طريقة تناول الجرائم وتأثيرها على الجمهور.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ«الدراما البيضاء» كان يستهدف توعية الإنسان بمخاطر الجريمة، من خلال تقديمها في إطار يساعد على إدراك خطورتها ورفضها، في حين أن الإفراط في عرض مشاهد الدماء والعنف قد يؤدي إلى الاعتياد عليها.

تحذير من المحتوى العنيف على السوشيال ميديا

وأكد وليد هندي أن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ بالتوعية، خاصة لدى الأطفال والشباب، بضرورة الاستخدام المتوازن لوسائل التواصل الاجتماعي، وعدم تركهم أمام المحتوى الصادم دون توجيه.

وشدد على أهمية تنويع المحتوى الذي تتم متابعته، وعدم التركيز على نوع واحد من المواد، خاصة إذا كان قائمًا بشكل أساسي على الجرائم والحوادث والمشاهد العنيفة.

رسائل توعوية في الأعمال الدرامية

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى أهمية أن تتضمن الأعمال الدرامية رسائل توعوية عند تناول الجرائم، بحيث لا يقتصر تقديمها على الإثارة والمشاهدة، وإنما يساعد على توضيح مخاطر السلوك الإجرامي وعدم تطبيعه أو تحويله إلى محتوى ترفيهي متكرر.

الصحة النفسية السلوكيات العنيفة مشاهدة السلوكيات العنيفة

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