المجلس القومي لحقوق الإنسان في جولة بمستشفى العباسية للصحة النفسية

أجرى المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، وذلك في إطار الاضطلاع بولايته الدستورية والقانونية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، ودعم وتعزيز حقوق المرضى النفسيين والمترددين على مؤسسات الرعاية والعلاج النفسي، .

وضم وفد المجلس الدكتور أيمن عبد الوهاب، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، والدكتورة هويدا عدلي، والأستاذة سميرة لوقا، عضوي المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة الفنية للمجلس. وكان في استقبال الوفد الدكتور عماد مشالي، مدير المستشفى، وعدد من أعضاء الفرق الطبية والطاقم الإداري.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من أقسام المستشفى ووحداته المختلفة، بهدف التعرف على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والاطلاع على ضوابط تسجيل المرضى ودقة الملفات الطبية، إلى جانب متابعة أوضاع المرضى المقيمين بالمستشفى، ومدى حصولهم على الرعاية والعلاج اللازمين، والتعرف على طبيعة البرامج والخدمات المقدمة لهم.

مستشفى العباسية للصحة النفسية

كما تفقد وفد المجلس الأقسام المخصصة للمودعات بأمر قضائي، والتي تضم 46 سيدة، للوقوف على أوضاعهن ومدى توافر الرعاية والعلاج والاحتياجات الأساسية، والتعرف على الإجراءات المنظمة للإيداع. واستمع الوفد إلى عدد من المودعات، اللاتي أبدين رضاهن عن مستوى البرامج العلاجية والرعاية المقدمة، مع إبداء بعض الملاحظات المتعلقة بتنوع الوجبات الغذائية. كما شملت الزيارة وحدة الطب النفسي الشرعي، لمتابعة أوضاع المقيمين بها والإجراءات ذات الصلة.

واطلع الوفد كذلك على برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للأطفال والمراهقين، بما في ذلك برامج التحكم في الغضب، والعلاج الجماعي، وتأهيل الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، فضلًا عن تفقد قسم العلاج الطبيعي، وما يقدمه من خدمات، خاصة للمرضى من كبار السن.

ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 995 سريرًا، فيما تبلغ نسبة الإشغال الحالية نحو 76% من إجمالي الطاقة الاستيعابية. ولاحظ وفد المجلس خلال الزيارة مستوى الاهتمام بالنظافة والتهوية في عدد من الأقسام والغرف، كما اطلع على الجهود المبذولة في توفير الرعاية والخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى.

وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه، يؤكد المجلس أهمية مواصلة دعم وتطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما في ذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، وتعزيز أعداد وكفاءة الفرق الطبية والمتخصصة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأخصائيين النفسيين من غير الأطباء.

كما يشدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجال دعم المرضى وتنفيذ الأنشطة التأهيلية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد آليات مناسبة لرعاية المرضى المتعافين الذين لا تتوافر لهم بيئة أسرية أو سكنية ملائمة، بما يدعم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ويسهم في الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية للمؤسسات العلاجية.

ويعمل المجلس على إعداد تقرير تفصيلي لنتائج الزيارة، يتضمن مجمل ملاحظات الوفد ونتائجه بشأن أوضاع المستشفى والخدمات والرعاية المقدمة للمرضى، إلى جانب ما قد يراه المجلس من توصيات ومقترحات في ضوء ما خلص إليه من نتائج، وفقًا للإجراءات المؤسسية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز الحق في الصحة النفسية، ونشر الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية، ومواجهة الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي، وتوفير سبل العلاج والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة.