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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يجري زيارة ميدانية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر

مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر
مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر
الديب أبوعلي

أجرى المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ في إطار اضطلاعه بولايته الدستورية والقانونية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمشاركة وفد من أعضاء المجلس والأمانة الفنية.

وضم الوفد أعضاء المجلس علاء شلبي، الدكتور أيمن عبد الوهاب، الدكتورة هويدا عدلي، الدكتورة شيرين فرج، الدكتور أيمن زهري، أحمد بدوي، الدكتورة وفاء بنيامين، إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة الفنية للمجلس.

وشملت الزيارة، جولة تفقدية داخل المركز، تضمنت المركز الطبي وأقسامه المختلفة، وعددًا من المنشآت الإنتاجية والتدريبية، من بينها مصنع للملابس الجاهزة، ومصنع تعبئة الزيوت، إلى جانب أقسام الإنتاج الزراعي والحيواني.

كما اطلع الوفد على برامج التدريب والعمل المتاحة للنزلاء، والخامات والمستلزمات التي يوفرها المركز للأنشطة اليدوية والحرفية، وآليات صرف العائد المادي المستحق عن الأعمال التي ينفذونها، فضلًا عن الأقسام التعليمية ومحو الأمية، وآليات استكمال الدراسة والحصول على الشهادات الرسمية.

برامج التدريب والعمل المتاحة للنزلاء

وتضمنت الجولة كذلك المكتبات والمطبخ وأماكن تقديم الوجبات، بما فيها الوجبات المخصصة للحالات المرضية، إلى جانب المساحات الترفيهية والملاعب الرياضية والأقسام المعنية بالتثقيف والتوعية وتعزيز القيم.

وعقد وفد المجلس عددًا من اللقاءات مع النزلاء، استمع خلالها إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، في إطار متابعة أوضاعهم والوقوف على مدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المقررة قانونًا.

وتأتي الزيارة، ضمن جهود المجلس للمتابعة المباشرة لأوضاع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من أماكن الاحتجاز، وتقييم مدى توافق ظروف الاحتجاز والخدمات المقدمة مع أحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

ويعمل المجلس حاليًا على إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الزيارة، يتضمن ملاحظات الوفد وما تم الاطلاع عليه بشأن أوضاع المركز وظروف الإقامة والخدمات المقدمة للنزلاء، إلى جانب ما قد يخلص إليه المجلس من توصيات ومقترحات.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل تمثل إحدى أدواته الأساسية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار مع الجهات المعنية، والإسهام في تطوير المنظومة العقابية بما يدعم حماية حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية.

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