البنجاوي: مهما أعمل مش هحصل والدي.. وأطور الفن الشعبي مع الحفاظ على تراثه

أكد الفنان الشعبي محمد عبد العال البنجاوي، الملقب بفنان الصعيد، أن والده الريس عبد العال البنجاوي، رائد الفن الشعبي وموسيقى الكف، يظل قامة ومدرسة استثنائية بالنسبة له، مشيرًا إلى أن المقارنة بينهما أو محاولة الوصول لما قدمه والده أمر غير وارد.

وقال الريس محمد البنجاوي في تصريحات تليفزيونية: بيني وبين والدي مسافة كبيرة، وهو بالنسبة لي حاجة عظيمة طبعاً، ومهما أشتغل ومهما أعمل مش هحصل حاجة منه خالص، دي نقطة متفق عليها من البداية".

وعن خطته في تطوير اللون الفني الذي ينتمى إليه، أوضح «البنجاوي» أن اختلاف الأجيال فرض واقعًا يستدعي التجديد، قائلاً: “الوضع واختلاف الأجيال فرض علينا أدواراً جديدة؛ فلا بد من إدخال أغانٍ وألحان تتناسب مع العصر الحالي لتناسب الجمهور الجديد، لكن مع كل هذا التجديد أؤكد حرصي التام على الحفاظ على تراث والدي وأغانيه الأصيلة ومواصلة تقديمها”.