رويترز: اعتقال عضو بارز في مجموعة شاين هانترز للقرصنة بالأردن

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، اعتقال أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة القرصنة الإلكترونية «شاين هانترز» في الأردن، مطلع هذا الأسبوع، للاشتباه في تورطه في اختراق أنظمة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI».

ووفقًا لمصدرين، يتعاون المشتبه به مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في تحديد هوية شركائه المحتملين في المجموعة.

وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على عملية الاعتقال أو أي أنشطة يجريها خارج الولايات المتحدة، لكنه أكد استمرار التحقيق المكثف في الحادثة الإلكترونية الأخيرة.

ويُشتبه في أن الاختراق استهدف بوابة التوظيف الإلكترونية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وربما أسفر عن سرقة معلومات شخصية لآلاف من عملاء المكتب وأفراد عائلاتهم.