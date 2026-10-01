الشرطة الإسبانية تعلن القبض على قائد لمجموعة قرصنة إلكترونية عمره 16 عاما

/ أعلنت الشرطة الإسبانية، بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مراهق روماني يبلغ 16 عاما يشتبه في أنه ‌"المشغل الرئيسي" لمجموعة القرصنة الإلكترونية الشهيرة ببرمجيات الفدية المعروفة باسم "كيل سيك"، وذلك في إطار تحقيق أوروبي واسع بشأن ​نحو ألف هجوم إلكتروني بهدف ابتزاز الضحايا ​خلال عامين.

وقالت متحدثة باسم وكالة "يوروبول"، في بيان جاء على موقع الوكالة الرسمي، إنه يشتبه في أن هذا الشاب هو المسؤول عن مجموعة "كيل سيك"، مضيفةً أن الشرطة ألقت القبض على شخصين آخرين في العشرينات من العمر، أحدهما في بريطانيا والآخر في رومانيا، مشيرةً إلى أن بورتوريكو قدمت طلب تسليم الشاب الذي تم القبض عليه في بريطانيا.

وأوضحت أنه تم تحديد هوية شخص رابع، وهو مطور برمجيات بلغ الثامنة عشرة من عمره في أغسطس الماضي، وكان قاصرًا عند ارتكاب بعض الجرائم، لكن لم يتم القبض عليه.

وأشارت اليوروبول في البيان أن مجموعة "كيل سيك" استغلت ثغرات في البرمجيات ونقاط وصول ضعيفة الأمان، لا سيما في التخزين السحابي، لنسخ معلومات حساسة، ثم هددت المنظمات بنشر بياناتها ما لم يتم دفع فدية، وأكد البيان أن المجموعة حصلت على مبالغ كبيرة كفدية.