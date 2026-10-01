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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان يتحدث عن نطحة ماتيرازي قبل مواجهة فرنسا وإيطاليا

زيدان
زيدان
حمزة شعيب

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره الإيطالي مساء غدٍ على ملعب سان دوني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، في مواجهة تستعيد إلى الأذهان واحدة من أشهر لقطات تاريخ مواجهات المنتخبين.

ويتربع المنتخب الفرنسي على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

زيدان: لا أشعر بالندم على واقعة ماتيرازي

وتحدث زين الدين زيدان، مدرب منتخب فرنسا، عن واقعة نطحه للمدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006، والتي مرت عليها 20 عامًا، مؤكدًا أنه لا يشعر بالندم تجاه ما حدث.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لا، لست نادمًا».

وأضاف: «هذا جزء من مسيرتي المهنية، ولست فخورًا بما حدث، وقد قلت ذلك من قبل وأكرره الآن. لا يمكن للمرء أن يحقق إنجازات عظيمة فقط، فهناك أيضًا لحظات صعبة وأخرى رائعة».

وتابع: «كانت هذه الصور تذكرني بالأمر دائمًا، لأن اللقطة كانت تُعرض كثيرًا وفي كل مكان، لكن لحسن الحظ لم تقتصر مسيرتي على ذلك، فهناك صور إيجابية أخرى أيضًا».

زيدان يكشف تأثير الطرد على مسيرته

وأشار زيدان إلى أن تجربته مع يوفنتوس تمثل واحدة من المحطات الإيجابية في مسيرته، موضحًا: «في يوفنتوس تحولت إلى لاعب مهم، وبعد ذلك لم أتحدث مع ماتيرازي إطلاقًا».

وأردف: «لست فخورًا بما فعلته، لكنني لا أشعر بالندم. هذا جزء من رحلتي ومن الحياة، وهذا ينطبق على الجميع، فما نفعله لا يكون دائمًا أمورًا جميلة فقط».

وتحدث مدرب فرنسا عن تأثير واقعة الطرد في نهائي مونديال 2006 على انتقاله إلى عالم التدريب، قائلًا: «نحن الآن في مرحلة جديدة من مسيرتي، وسنرى ما سيحدث في مواجهة إيطاليا».

وأوضح: «واقعة الطرد في 2006، والتي وضعت حدًا لمسيرتي مع المنتخب، منحتني دافعًا إضافيًا للعودة كمدير فني. كان ذلك حلمًا تحول إلى حقيقة، وكنت دائمًا أؤمن بنفسي وبالجوانب الإيجابية، وأعددت نفسي جيدًا، وأنا الآن مستعد للتدريب وبذل كل ما في وسعي من أجل هذا الفريق».

زيدان يحذر من قوة المنتخب الإيطالي

وأشاد زيدان بقدرات المنتخب الإيطالي قبل المواجهة المرتقبة، قائلًا: «إيطاليا قوة كروية عظمى، ومن الغريب أن لا تراهم في كأس العالم لثلاث مرات متتالية».

وأضاف: «لست ملمًا بكل تفاصيل الوضع أو أسباب ما حدث، لكنني أدرك أن إيطاليا منتخب قوي».

واختتم: «ربما لم يعودوا بنفس المستوى الذي كانوا عليه في 2006، لكن كل شيء وارد في مباراة واحدة. مواجهة فريق مانشيني ليست سهلة، فقد خسروا أمام بلجيكا وحققوا فوزًا لافتًا أمام تركيا، ولذلك علينا أن نكون مستعدين وفي قمة جاهزيتنا لتحقيق الفوز».

كما تحدث زيدان عن إعجابه بالمدرسة التدريبية الإيطالية، قائلًا: «لقد حظيت بالعديد من المدربين الرائعين، وكان ليبي مدربًا متميزًا جدًا من الناحية التكتيكية. الإيطاليون لديهم ثقافة تكتيكية مهمة، ولا يحتاجون إلى تعلم أي شيء من الآخرين، وأنا أيضًا أمتلك قدرًا من هذه الثقافة».

زيدان إيطاليا ماتيرازي فرنسا

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