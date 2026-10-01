تشكيل ألمانيا وصربيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب صربيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ.

ويسعى المنتخب الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، بينما يأمل منتخب صربيا في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، بقيادة المدير الفني فيليكو باونيتش.

تشكيل ألمانيا أمام صربيا

حراسة المرمى: يانيس أوربيج.

خط الدفاع: مالك ثياو، فالديمار أنتون، بافل ترو، ميتلشتات.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، بيشوف، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: سيرج جنابري، نيك فولتماده، شيرانت.

تشكيل صربيا أمام ألمانيا

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب صربيا التشكيل الذي يخوض به المباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: بيتار بيتروفيتش.

خط الدفاع: نيديلكوفيتش، ماكسيموفيتش، نيمانيا جودلي، يوفيتش.

خط الوسط: دوسان تاديتش، فيليب كوستيتش، أندريا جيوفكوفيتش، بايتش، بابيتش.

خط الهجوم: دزوديتش.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي منتخب صربيا في المركز الرابع دون نقاط، ما يمنح مواجهة اليوم أهمية كبيرة في حسابات المنتخبين.

ويأمل منتخب ألمانيا في استعادة طريق الانتصارات أمام جماهيره، بينما يبحث المنتخب الصربي عن حصد أول نقاطه في البطولة وإنعاش آماله في المنافسة خلال الجولات المقبلة.