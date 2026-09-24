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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب ألمانيا يتقدم على هولندا بهدف نظيف بالشوط الأول

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي هولندا وألمانيا بتقدم المانشفت بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف منتخب ألمانيا فيليكس نيمشا في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

أعلن تشافي، المدير الفني لمنتخب هولندا، ويورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الأساسي للمنتخبين استعدادًا للمواجهتهما مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة الهولندية أمستردام، وسط اهتمام كبير بالمواجهة التي تشهد الظهور الرسمي الأول لكل من تشافي ويورجن كلوب مع منتخبيهما.

تشكيل هولندا أمام ألمانيا

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، يان باول فان هيكه، دينزل دومفريس.

خط الوسط: كوينتن تيمبر، تيجاني رايندرز، رايان جرافنبيرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو، بريان بروبي، كريسنسيو سامرفيل.

تشكيل ألمانيا أمام هولندا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: فيليب تروي، نيكو شلوتربيك، جوناثان تاه، ناثانيال براون.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، فيليكس نميتشا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كيفن شادي، كريم أديمي، كاي هافيرتز.

مواجهة خاصة لكلوب وتشافي

وتحظى المباراة بأهمية خاصة بالنسبة للمدربين، حيث يسجل يورجن كلوب ظهوره الرسمي الأول على رأس القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا، بينما يخوض الإسباني تشافي أول مباراة رسمية له مع منتخب هولندا.

ويسعى كلا المدربين إلى تحقيق بداية قوية في مشوارهما مع المنتخبين، في مواجهة تجمع بين منتخبين يملكان تاريخًا كبيرًا على الساحة الأوروبية والعالمية.

هولندا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية

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