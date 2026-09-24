بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي

تزايد اهتمام عملاء البنوك خلال الفترة الأخيرة بمعرفة رسوم السحب من ماكينات ATM والحدود القصوى للسحب النقدي، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، والذي أبقى على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

ويبحث العملاء عن تكلفة السحب والاستعلام عن الرصيد، خاصة عند استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة، إلى جانب معرفة الحد الأقصى الذي يمكن سحبه يوميًا سواء من ماكينات ATM أو من فروع البنوك.





قرار البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد الخميس 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.

وجاءت أسعار العائد الأساسية وفق القرار على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.

سعر الائتمان والخصم: 19.5%.

ولا يعني قرار تثبيت أسعار الفائدة تغييرًا مباشرًا في رسوم السحب من ماكينات ATM، إذ ترتبط رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي بالتعريفة المصرفية والقواعد المنظمة التي يطبقها كل بنك.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM

تختلف رسوم السحب من ماكينات ATM من بنك إلى آخر، خاصة عند استخدام العميل ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك الذي أصدر البطاقة.

وبحسب البيانات الواردة، جاءت أبرز الرسوم على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات للسحب من ماكينة بنك آخر، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد من ماكينة بنك آخر.

بنك القاهرة: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك الزراعي المصري: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك التجاري الدولي CIB: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

كريدي أجريكول: 12 جنيها للسحب، و6 جنيهات للاستعلام.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

HSBC: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

QNB: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

بنك الإمارات دبي الوطني: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك المصري الخليجي: 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام .

وتجدر الإشارة إلى أن التعريفة قد تختلف وفق تحديثات البنك ونوع البطاقة والمنتج المصرفي، لذلك يفضل التأكد من البنك قبل تنفيذ العملية.



رسوم السحب من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري لعملائه السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة له دون رسوم، بينما يتم فرض رسوم عند استخدام بطاقة البنك على ماكينة تابعة لبنك آخر.

وبحسب البيانات المذكورة، تبلغ رسوم السحب من ماكينة بنك آخر 5 جنيهات لكل عملية، بينما تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة أخرى 1.5 جنيه للعملية.

رسوم السحب من بنك مصر

يمكن لعملاء بنك مصر السحب من ماكينات البنك دون رسوم، بينما تبلغ رسوم السحب عند استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر 5 جنيهات لكل عملية وفق البيانات الواردة.

أما الاستعلام عن الرصيد من ماكينة بنك مصر لعملائه فيكون مجانًا، بينما تبلغ رسوم الاستعلام باستخدام بطاقة بنك آخر نحو جنيهين وفق التعريفة المذكورة.

رسوم السحب من بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى عند 5 جنيهات للسحب، بينما تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهين لكل عملية.

ويعني ذلك أن العميل يمكنه تجنب رسوم استخدام ماكينة بنك آخر من خلال الاعتماد على ماكينة البنك المصدر للبطاقة، متى كانت متاحة.

هل توجد غرامة على السحب من ATM؟

لا توجد «غرامة» بالمعنى التقليدي عند استخدام ماكينة الصراف الآلي، وإنما يتم خصم رسوم خدمة في بعض الحالات، خاصة عند استخدام ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة.

وفي أغلب الحالات، يستطيع العميل تجنب هذه الرسوم عند استخدام ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي أصدر بطاقته، وفق قواعد البنك والتعريفة المطبقة.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM

رفع البنك المركزي المصري في وقت سابق الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بالعملة المحلية من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.

أما الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك، فقد ارتفع إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، وفق التعليمات المشار إليها.

وتتيح هذه الحدود للعملاء الحصول على مبالغ نقدية أكبر عند الحاجة، مع استمرار خضوع العمليات المصرفية للقواعد والإجراءات الأمنية المعمول بها.

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

إلى جانب رسوم السحب من ماكينات ATM، يهتم العملاء بحدود المعاملات عبر تطبيق إنستاباي، الذي يتيح تنفيذ التحويلات المالية اللحظية.



وتبلغ الحدود المذكورة في البيانات المتاحة:

70 ألف جنيه: الحد الأقصى للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه: الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

400 ألف جنيه: الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية.

وتختلف هذه الحدود عن حدود السحب النقدي من ماكينات ATM، إذ تتعلق بالتحويلات التي يتم تنفيذها من خلال منظومة المدفوعات اللحظية.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

بدأ تطبيق رسوم التحويل عبر إنستاباي اعتبارًا من أبريل 2025، وتبلغ قيمة الرسوم 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وتكون الرسوم على مبالغ التحويل المختلفة كالتالي:

تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه: جنيه واحد.

تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه أو أكثر: 20 جنيهًا كحد أقصى.

كما يتيح التطبيق عددًا من عمليات الاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا، وفق التعريفة المعمول بها.

كيف تتجنب رسوم السحب من ماكينات ATM؟

يمكن للعملاء تقليل تكلفة المعاملات المصرفية من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، أبرزها استخدام ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة كلما أمكن، حيث تكون عمليات السحب عادةً دون رسوم وفق التعريفة المطبقة.

كما يمكن الاعتماد على تطبيقات وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي للاستعلام عن الرصيد بدلًا من استخدام ماكينة بنك آخر، بما يقلل من عمليات الاستعلام التي قد تترتب عليها رسوم.

ويفضل أيضًا تجنب تكرار عمليات السحب بمبالغ صغيرة إذا كان من الممكن سحب المبلغ المطلوب في عملية واحدة، مع مراعاة حدود السحب اليومية التي يحددها البنك.

هل الاستعلام عن الرصيد من ATM مجاني؟

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد بحسب البنك والماكينة المستخدمة.

فعند الاستعلام من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، يكون الاستعلام غالبًا مجانيًا، بينما قد تفرض بعض البنوك رسومًا عند استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر.

وتتفاوت رسوم الاستعلام من بنك إلى آخر، لذلك ينبغي مراجعة التعريفة المصرفية الخاصة بالبطاقة قبل تنفيذ العملية.

ما الحد الأقصى للسحب من البنك؟

يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك 250 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه، وفق الحدود المشار إليها في البيانات المتاحة.

وتظل هذه الحدود خاضعة للقواعد المصرفية المطبقة على الحساب والبطاقة ونوع المعاملة، لذلك قد يحتاج العميل إلى مراجعة البنك في الحالات التي تتطلب عمليات نقدية ذات طبيعة أو قيمة خاصة.



نصائح لتقليل تكلفة استخدام ATM

ينصح العملاء باستخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة كلما أمكن لتجنب رسوم السحب من ماكينات ATM، مع التأكد من قيمة الرسوم قبل استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية في الاستعلام عن الرصيد والتحويلات، ومراجعة كشف الحساب بصورة دورية للتأكد من أي رسوم تم خصمها.

وفي النهاية، تختلف رسوم السحب والاستعلام بين البنوك، بينما يحدد البنك المركزي الأطر والحدود المنظمة للتعاملات النقدية. ولذلك فإن معرفة رسوم البنك الخاص بالعميل وحدود السحب اليومية تساعد على تجنب المصروفات غير الضرورية والاستفادة من الخدمات المصرفية بصورة أفضل.