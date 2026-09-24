الأرصاد: انخفاض فرص سقط الأمطار في المحافظات الساحلية خلال الساعات المقبلة

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر مستجدات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «شهدنا تساقطًا للأمطار في بعض المحافظات مثل مطروح وكفر الشيخ، وكانت الأمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة وغزيرة».

وتابعت أن سقوط الأمطار يرجع إلى مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أننا بدأنا فصل الخريف وموسم الأمطار في مصر، وأن مرور المنخفضات الجوية يتسبب في تكاثر السحب الممطرة.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تنخفض في المحافظات الساحلية خلال الساعات المقبلة.

وأكملت: «هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة».