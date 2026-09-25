خانه التعبير| إبراهيم فايق ينتقد تصريحات حسام حسن عن الشناوي: مكانش يحب يسمعها من حسن شحاتة

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، والتي تحدث خلالها عن سبب استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب خلال المعسكر الحالي.

وكان حسام حسن قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا، عن قرار استبعاد محمد الشناوي من قائمة المنتخب، موضحًا أن القرار جاء لأسباب فنية؛ بعدما مر الحارس بفترة لم يكن يشارك خلالها بشكل أساسي مع فريقه، قبل أن يستعيد مكانه ومستواه.

كما أكد المدير الفني للمنتخب تقديره للشناوي، باعتباره أحد قادة الفراعنة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»،: «أعتقد كابتن حسام حسن خانه التعبير وهو بيوصف الشناوي بالمُنتهي، الحارس اللي شال منتخب بلده وفريقه سنين في أعلى مستوى منافسات».

وأضاف فايق: «تصريح غير موفق، أعتقد مكانش يحب كابتن حسام يسمعه من كابتن حسن شحاتة لما رجعه منتخب مصر في 2006 في بطولة الأمم وهو عنده 40 سنة، وهجوم مصر فيه متعب وميدو وعمرو زكي وعبدالحليم علي».

وتطرق فايق إلى المسيرة التي قدمها محمد الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى مكانته باعتباره أحد عناصر وقادة المنتخب خلال السنوات الماضية.

واعتبر أن وصفه بـ«المنتهي» لم يكن تعبيرًا مناسبًا في ظل تاريخه مع الفريقين.

وكان حسام حسن قد أكد خلال حديثه أن اختيارات قائمة المنتخب تتم وفق رؤية الجهاز الفني، موضحًا أن استبعاد أي لاعب لا يرتبط بالضرورة بوجود خلاف معه، وأن الشناوي يحظى باحترامه وتقديره، لكن الاختيار في النهاية يخضع للرؤية الفنية للجهاز.

وطالب إبراهيم فايق، في ختام منشوره، بمنح محمد الشناوي التقدير الذي يتناسب مع مسيرته، في ظل الجدل الذي أثارته تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر.