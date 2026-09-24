رد ناري من الأهلي على حسام حسن بشأن استبعاد الشناوي ووصفه بـ«المنتهي»

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلا كبيرا بعد استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي من معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر الجاري لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

الأهلي يرد على حسام حسن

رد مصدر داخل النادي الأهلي على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائد القلعة الحمراء، والتي أثارت جدلًا خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: «التشكيك في إصابة محمد الشناوي، ووصفه بأنه لاعب منتهي، إساءة لا يقبلها أي لاعب على نفسه، والنادي الأهلي يرفض الإساءة لأي لاعب في صفوفه».

وأضاف: «محمد الشناوي من العناصر الأساسية في الأهلي، وقائد الفريق ومنتخب مصر، وله تاريخ كبير مع النادي والمنتخب، وبالتالي لا نقبل بأي إساءة أو تقليل من اللاعب».

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي الأهلي يحترم الجهاز الفني لمنتخب مصر وجميع قراراته الفنية، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي تصريحات تتضمن إساءة أو تشكيكًا في لاعبيه، خاصة قائد الفريق محمد الشناوي.

تفاصيل أزمة الشناوي مع حسام حسن

تصاعدت حدة الجدل حول غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن معسكر الفراعنة الحالي خلال شهر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، بعدما تحولت الواقعة إلى أزمة بين الحارس والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وأعلن النادي الأهلي إصابة الشناوي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، مؤكدًا حاجته إلى برنامج علاجي، في الوقت الذي أثار فيه موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر علامات استفهام، بعدما تحدث إبراهيم حسن، مدير المنتخب، عن بعض المصابين، ومن بينهم حمدي فتحي، دون التطرق إلى إصابة حارس الأهلي.