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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا وهند صبري وعصام السقا.. نجوم الفن في عزاء والد الفنان عمر السعيد

الفنان عمر السعيد
الفنان عمر السعيد
أوركيد سامي

أقيم مساء اليوم عزاء والد الفنان عمر السعيد، الراحل عادل السعيد عبد المطلب، الذي رحل عن عالمنا أمس، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته ومحبيه.

وأقيم العزاء عقب صلاة المغرب، داخل مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بقاعة الرزاق، حيث حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمساندة عمر السعيد وتقديم واجب العزاء في وفاة والده.

وشهد العزاء حضور الفنانة يسرا، والفنان خالد سليم، والفنانة هند صبري، عمرو سعد ، والفنان عصام السقا، والفنان عمرو محمود ياسين، ومحمد محمود عبد العزيز، والمخرج خالد جلال، والإعلامية هالة سرحان، والمنتج عمرو قورة، عمرو منسي، إلى جانب عدد من أصدقاء وأسرة الراحل.

وكان عمر السعيد قد أعلن وفاة والده أمس، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.


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