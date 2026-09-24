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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«قتلناهم بلا هوادة».. نتنياهو يلوّح بـ«البيجر» من منبر الأمم المتحدة

نتنياهو يلوح بجهاز بيجر من الأمم المتحدة
نتنياهو يلوح بجهاز بيجر من الأمم المتحدة
خاطر عبادة

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجهاز "بيجر" خلال إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس، مستذكراً عملية التفجير التي استهدفت عناصر حزب الله في لبنان.

وقال نتنياهو: "أعداء إسرائيل فشلوا في تدميرها، وإسرائيل بمساعدة أصدقائنا الأمريكيين العظماء وجهت ضربات قوية إلى حماس وحزب الله".

وأضاف وهو يرفع جهاز البيجر: "قامت إسرائيل بضرب حماس بشدة وضربت حزب الله بطريقة لا هوادة فيها. تتذكرون أجهزة البيجر، أستطيع أن أقول لكم إن حزب الله يتذكر هذه الحادثة".

“قادة حزب الله قُتلوا ومعنوياتهم تحطمت”

وأكد نتنياهو أن "قادة حزب الله قُتلوا ومعنوياتهم تحطمت"، مستعرضاً أسماء عدد من القادة الذين اغتالتهم إسرائيل.

وتابع: "تخيلوا ما الذي حدث لأكبر ترسانة لحزب الله من الصواريخ الباليستية التي كانت تزيد عن 1500 صاروخ تستهدف سكاننا.. كلها قد ذهبت".

أكبر اختراق في تاريخ الحزب

وكان نتنياهو يشير إلى الانفجارات المتزامنة التي وقعت في 17 سبتمبر 2024، واستهدفت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي كان يستخدمها عناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع ومناطق أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

ولجأ الحزب إلى استخدام تلك الأجهزة بعد اعتباره أن الهواتف المحمولة معرضة للتعقب والتنصت الإسرائيلي، وفي اليوم التالي وقعت تفجيرات أخرى استهدفت أجهزة اتصال لاسلكية مختلفة، لتصبح العملية واحدة من أكبر الاختراقات الأمنية في تاريخ الحزب.

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