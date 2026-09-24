فيلم وثائقي يسلط الضوء على "المتحف الزراعي بالدقي" ومقتنياته: ثاني أقدم متحف زراعي في العالم

في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إبراز التراث الحضاري والزراعي الخالد لمصر وتوثيق ذاكرة الأرض المصرية، نشرت الوزارة فيلما وثائقيا جديدا يُسلط الضوء على "المتحف الزراعي بالدقي"، والذي يُعد ثاني أقدم متحف زراعي على مستوى العالم، وواحدًا من أهم الصروح الثقافية والتاريخية التي تجسد عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.



ويستعرض الفيلم الوثائقي رحلة الزراعة المصرية منذ أزهى العصور الفرعونية وفجر التاريخ، مروراً بمختلف المراحل التاريخية وحتى العصر الحديث؛ حيث يبرز أدوات الزراعة القديمة، وطرق الري والتخزين، ومراحل تطور الميكنة الزراعية والعلوم المتعلقة بتنمية الثروة الزراعية والحيوانية.

ويسلط الفيلم الضوء على الأجنحة والقاعات المتخصصة التي يضمها المتحف، بما تحويه من مقتنيات أثرية وتراثية نادرة، وتماثيل ومجسمات تجسد حياة الفلاح المصري وكفاحه التاريخي في فلاحة الأرض وبناء الحضارة، فضلاً عن الأجنحة التخصصية للنباتات والحشرات والبيئة المصرية.

جهود الوزارة في صيانة وتطوير هذا الصرح التراثي الفريد

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على الأهمية الاستراتيجية والثقافية للمتحف الزراعي المصري بالدقي، كمركز تنويري وتوعوي يربط الأصالة بالمعاصرة، مشددةً على استمرار جهود الوزارة في صيانة وتطوير هذا الصرح التراثي الفريد، ليظل مزاراً علمياً وثقافياً للأجيال القادمة وللباحثين والزائرين من مختلف دول العالم.