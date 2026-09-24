أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اعرف أحدث الأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من الإصدارات التي تحمل العلامة الصينية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، بالإضافة إلى الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات صينية في مصر

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي شيري اريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيارات، واخر أوتوماتيكي الأداء cvt، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 685,000 و 770,000 جنيه.

شانجان ايدو

شانجان ايدو

تستمد شانجان ايدو قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 109 حصانًا، و152 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 875,000 وصولًا إلى 925,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وتقدم السيارة بأسعار تتراوح بين 874,990 و 974,990 جنيه.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

زودت بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، تبدأ أسعار السيارة من 695,000 جنيه وصولًا إلى 974,900 جنيه.

جاك S2

جاك S2

دعمت جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 760,000 جنيه.