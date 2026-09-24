منتخب النرويج يفوز على الدنمارك بثلاثية بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب النرويج الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل أهداف النرويج كل من أوسكار بوب وإيرلينج هالاند (هدفان) في الدقائق 14 و18 و74، بينما سجل هدفي الدنمارك كل من ميكيل دامسجارد وراسموس هويلوند في الدقيقتين 25 و60 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب النرويج على أول 3 نقاط في البطولة ليتصدر المجموعة الرابعة، بينما يستمر منتخب الدنمارك دون نقاط في المركز الرابع.

تشكيل النرويج

أعلن ستوله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الدنمارك، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب النرويج كالتالي:

حراسة المرمى: نايلاند.

خط الدفاع: رايرسون، إير، هيجيم، أورسنيس.

خط الوسط: أوديجارد، بيرج، باتريك.

خط الهجوم: بوب، إيرلينج هالاند، نوسا.